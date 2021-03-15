Карпин о возможном возвращении в «Спартак»: «Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Главный тренер «Ростова» ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в инстаграме своей жены Дарьи.

– Вернетесь ли вы в ?

– Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.

– Смогли бы вы возглавить ?

– Без понятия. Пока мысли о , и это надолго.

– «Ростов» или «Спартак»?

– «Ростов», – сказал Карпин.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012-й он занимал пост генерального директора клуба, дважды возглавлял красно-белых – с 2009 по 2012-й и с 2012 по 2014-й.