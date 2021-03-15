Карпин о возможном возвращении в «Спартак»: «Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в инстаграме своей жены Дарьи.
– Вернетесь ли вы в «Спартак»?
– Сейчас в «Ростове» чувствую себя великолепно.
– Смогли бы вы возглавить «Локомотив»?
– Без понятия. Пока мысли о «Ростове», и это надолго.
– «Ростов» или «Спартак»?
– «Ростов», – сказал Карпин.
Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012-й он занимал пост генерального директора клуба, дважды возглавлял красно-белых – с 2009 по 2012-й и с 2012 по 2014-й.