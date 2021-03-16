Педри: «Незаменимых не бывает. Кроме Месси, он должен выходить в каждом матче»

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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

«Незаменимых не бывает. Кроме Лео, который должен выходить в каждом матче.

Я предпочитаю не говорить с Лео о возможном уходе, потому что это его решение, но, конечно, я считаю, что он должен еще много лет провести в «Барсе». Но, повторюсь, только он может принять решение.

Гол Месси в ворота «Уэски» – словно галлюцинация, ведь все игроки «Барсы» и все обычные люди подумали: «О боже мой, этот парень просто сумасшедший», – сказал Педри в интервью RAC1.

Педри: «Хочу создавать идеальные условия для Месси. Когда отдаешь ему мяч, то знаешь, что все получится»

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