Никола Влашич: «Сейчас в Хорватии считают, что «Зенит» – самый сильный клуб России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями перед игрой 23-го тура против .

– С чем связываешь то, что наша команда в последние три года не выигрывает стартовый матч чемпионата после Кампоамора? Ты видел их все – 0:2 от «Арсенала» в Грозном в 2019-м, 1:1 с «Уралом» дома в прошлом году, 0:2 от «Локомотива» сейчас. Это совпадение или…

– Сложно сказать. Мы готовимся на совесть, просто иногда бывает нужно поймать ритм, заново прочувствовать уровень лиги, оппонентов. Соперники по сборам? Да, они были не слишком высокого класса, но мы сыграли с лучшими из тех, кто был доступен в сложившейся ситуации.

В мире сейчас тяжелое положение с ковидом, хорошо уже то, что коллектив смог готовиться в комфортных условиях, в привычном месте. А поражения случаются у всех, просто итогового успеха добивается та команда, которая лучше на них реагирует.

– Твоя правда. «Зенит» тоже не избежал осечек в февральских официальных матчах – вылетел из Кубка, сыграл вничью с «Ростовом», уступил «Рубину». И вот сейчас встречаются два претендента на титул, в обоих штабах прекрасно осознают значимость предстоящей игры. Твое мнение о сопернике.

– Очень сильная команда, чемпион двух последних лет. У них классные футболисты, они показывают, что в каждом матче играют только на победу. В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идет принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем все, чтобы добиться устраивающего нас результата.

– Что о «Зените», о ЦСКА говорят в Хорватии?

– Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов – просто все знают, что самые большие клубы в России – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причем сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально – мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них.

В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб – «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.

– В одном из самых первых интервью, в программку к матчу со «Спартаком», мы с тобой говорили о хорватском класико «Хайдук» – «Динамо». Ты рассказал тогда: «Сейчас «Динамо» из Загреба находится на ведущих ролях, у них больше денег и, соответственно, возможностей брать лучших игроков». Эта ситуация похожа на ту, в которой сейчас находятся ЦСКА и «Зенит»?

– Подтверждаю: в Хорватии все именно так, как я тогда описал. У «Загреба» больше возможностей и больше успехов. То же можно сказать и о «Зените», поэтому ситуации действительно в чем-то сопоставимы. Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине – лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России – ЦСКА, – сказал Влашич.

Матч пройдет сегодня в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.