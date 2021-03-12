Пеп Гвардиола: «Этот «Ман Сити» – моя худшая команда, ведь в этом году мы не выиграли ничего. Ждем титулов»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил силу своей команды.

– Какое место эта версия занимает в списке ваших команд?

– Прямо сейчас это моя худшая команда, так как другие клубы брали трофеи. В этом году мы не выиграли ничего.

Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия «Ман Сити» пока побеждает. Нынешней команде еще предстоит доказать свой уровень, – сказал Гвардиола.

Сегодня, 16 марта, «горожане» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против гладбахской «Боруссии» (первая игра – 2:0). Начало – в 23:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.