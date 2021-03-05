Жозе Моуринью: «У судей нет послематчевых интервью? Жаль. Моя статистика пенальти в играх при Майкле Оливере не радует»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги матча 28-го тура с (1:2).

«У судей нет послематчевых интервью? Очень жаль.

Мы играли действительно плохо в первом тайме. Счет 1:1 не отражал то, что происходило. Мы были очень слабы, плохо защищались, действовали вяло, не прессинговали. Некоторые важные игроки ушли в тень. Все было действительно плохо. Во втором тайме можно было играть только лучше – что и произошло.

А дальше вопрос к арбитру Майклу Оливеру, но это невозможно – судьи не дают интервью после игры. Возможно, также вопрос и Полу Тирни, раз он был видеоассистентом арбитра.

По словам [резервного судьи] Кевина Френда, рефери сказал ему, что у него есть ясное решение и ВАР не станет действовать наперекор ему (вероятно, имеется в виду эпизод с назначением пенальти в ворота на 62-й минуте – прим. Sports.ru).

Мы контролировали ход матча во втором тайме, так что смогли оправиться. Мы вносили изменения, стараясь победить, но случились пенальти и удаление. В последние 20 минут пришлось вдесятером стараться вырвать нужный результат.

Если футболисты не играют лучше, то это потому, что они просто не могут играть лучше. Я тоже часть команды, поэтому за первый тайм я несу такую же ответственность, как и они, но здорово, что во втором тайме мы прибавили.

Игроки устают, тренеры устают, рефери, возможно, тоже. Моя статистика пенальти в матчах с участием не радует», – сказал Моуринью.

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