Хавбек «Аталанты» де Рон о камбэке с «Реалом»: «Для начала было бы неплохо отыграть весь матч в полном составе»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионов против «Реала» (первая игра – 0:1).

– За счет чего команда может перевернуть ход противостояния?

– Ну, для начала было бы неплохо отыграть весь матч в полном составе. Нам будет сложно, но мы должны будем атаковать и действовать уверенно.

Я думаю, «Реал» будет защищаться меньше, чем «Интер», потому что у них нет такого нападающего, как Ромелу Лукаку, который может решить исход игры. Мы должны показать хороший футбол, ведь нам надо забить как минимум дважды, – сказал де Рон.

Напомним, полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер был удален на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Команды сыграют 16 марта в . Начало матча – в 23:00 по московскому времени.