«МЮ» может включить Де Хеа в сделку по Облаку. Клуб намерен подписать вратаря летом

может приобрести вратаря следующим летом.

Скорее всего, из клуба уйдет Серхио Ромеро. Будущее Давида Де Хеа в «Юнайтед» также под вопросом. По этой причине клуб готовится выйти на рынок в поисках голкипера и рассматривает несколько кандидатов.

По данным Sky Sports, «Юнайтед» следит за вратарем уже более года. Также рассматривается вариант с подписанием голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, который станет свободным агентом летом, если не подпишет новый контракт с итальянским клубом. Кроме того, «МЮ» интересен основной вратарь Майк Меньян.

Сделка по Облаку выглядит самой дорогостоящей. Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» не сможет себе позволить трансфер 28-летнего вратаря. Однако Де Хеа думает о возвращении в Мадрид после рождения ребенка. В городе постоянно живет его жена, которая работает телеведущей. «МЮ» может попытаться включить испанца в сделку по Облаку, чтобы снизить стоимость словенца.