Азмун о поражении от «Рубина»: «Самый неудачный день, который можно только представить»

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями о поражении от «Рубина» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

– Что сегодня произошло?

– Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. 

Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру. 

– Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

– Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше, – заявил иранец.

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