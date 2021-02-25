Азмун о поражении от «Рубина»: «Самый неудачный день, который можно только представить»

Форвард поделился мыслями о поражении от (1:2) в матче 21-го тура .

– Что сегодня произошло?

– Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.

Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

– Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

– Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше, – заявил иранец.