Азмун о поражении от «Рубина»: «Самый неудачный день, который можно только представить»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями о поражении от «Рубина» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
– Что сегодня произошло?
– Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.
Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.
– Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?
– Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше, – заявил иранец.