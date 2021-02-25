«Какая же в России бюрократия! Сколько бумажек нужно собрать, чтобы открыть маленькую кофейню». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о бизнесе

Бывший вратарь «Краснодара» , который в феврале перешел в , рассказал о своем бизнесе.

– Бизнес в вашей жизни есть?

– Да. Вкусняшки.

– Как мило. А конкретнее?

– Кексики, круассанчики, десертики... Пять лет назад с товарищем открыли в Краснодаре кофейню. Сейчас у нас там уже три точки.

– Маленькая сеть. Процветаете?

– Нельзя сказать, что бизнес супердоходный, но до пандемии дивиденды получал. Корона, конечно, подкосила. Надеюсь, удержимся на плаву.

– Лично вникаете во все вопросы?

– Стараюсь. Без жесткого контроля в бизнесе никуда.

– Главное открытие за это время?

– Какая же в России бюрократия! Вы не представляете, сколько бумажек нужно собрать, чтобы открыть маленькую кофейню!

На ровном месте вставляются палки в колеса, тратишь кучу времени и сил. Для меня загадка, почему нет помощи начинающим стартаперам.

– Когда-то Игнашевич мечтал заняться бизнесом. Рассказал о проекте Гинеру, и тот отговорил, расписав все подводные камни. Вы с Галицким советовались?

– Нет. Возможно, зря. Но мне было неловко беспокоить Сергея Николаевича по такому мелкому вопросу.

Человек создал бизнес-империю, ворочает миллиардами. И тут я со своими круассанами... Смешно, – сказал Синицын.