«Какая же в России бюрократия! Сколько бумажек нужно собрать, чтобы открыть маленькую кофейню». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о бизнесе

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, который в феврале перешел в «Акрон», рассказал о своем бизнесе.
– Бизнес в вашей жизни есть?
– Да. Вкусняшки.
– Как мило. А конкретнее?
– Кексики, круассанчики, десертики... Пять лет назад с товарищем открыли в Краснодаре кофейню. Сейчас у нас там уже три точки.
– Маленькая сеть. Процветаете?
– Нельзя сказать, что бизнес супердоходный, но до пандемии дивиденды получал. Корона, конечно, подкосила. Надеюсь, удержимся на плаву.
– Лично вникаете во все вопросы?
– Стараюсь. Без жесткого контроля в бизнесе никуда.
– Главное открытие за это время?
– Какая же в России бюрократия! Вы не представляете, сколько бумажек нужно собрать, чтобы открыть маленькую кофейню!
На ровном месте вставляются палки в колеса, тратишь кучу времени и сил. Для меня загадка, почему нет помощи начинающим стартаперам.
– Когда-то Игнашевич мечтал заняться бизнесом. Рассказал о проекте Гинеру, и тот отговорил, расписав все подводные камни. Вы с Галицким советовались?
– Нет. Возможно, зря. Но мне было неловко беспокоить Сергея Николаевича по такому мелкому вопросу.
Человек создал бизнес-империю, ворочает миллиардами. И тут я со своими круассанами... Смешно, – сказал Синицын.