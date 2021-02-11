Неймар: «Я выложил, как восстанавливаюсь после травмы, и не получил сообщений со словами: «Вау, какой же профессионал». Ни одного»

Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил недовольство тем вниманием, которое уделяется его работе над восстановлением.

Футболист получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (1:0). Из-за нее он не сыграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1) и, вероятно, пропустит ответную игру.

«На днях я опубликовал, как работаю над восстановлением после травмы, показал процедуры с самого начала и до конца. И я не увидел ни одного сообщения со словами: «Вау, какой же профессионал, как же он заботится о себе». Ни одного», – сказал Неймар в сторис инстаграма.

В этом сезоне бразилец провел 11 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Травмы Неймара перед ЛЧ – уже традиция. В «ПСЖ» он лишь раз полноценно сыграл в 1/8 финала