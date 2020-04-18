Пьянич договорился с «Барселоной». Он хочет играть с Месси и добиваться успеха с клубом

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич очень близок к переходу в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, Пьянич достиг полного соглашения с «Барсой» по условиям личного контракта. Босниец хочет играть рядом с Лионелем Месси и добиваться успеха с «Барсой». Как считает хавбек, стиль каталонского клуба подходит ему лучше всего.
Отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» Леонардо пытался убедить Пьянича перейти во французский клуб, однако босниец отклонил все предложения. Также переговоры с «Ювентусом» вели «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Все три клуба готовы платить Пьяничу больше денег, чем «Барса» и «Ювентус», однако он отказывается.
В «Барсе» полагают, что переход Пьянича окажет положительное влияние на атмосферу в раздевалке клуба. В нем видят опытного ветерана, который поможет набраться опыта молодым игрокам (например, Рики Пучу).
Пьянич обладает глубокими знаниями о «Барселоне», он удивил руководство клуба тем, в каких деталях он знаком с ценностями команды.