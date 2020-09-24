Лаутаро Мартинес: «Я вел переговоры с «Барсой», но это в прошлом. Подпишу новый контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» рассказал, что продолжит выступать за итальянский клуб.

«Я действительно вел переговоры с «Барселоной». У меня не было недомолвок с Антонио Конте, я сказал ему: «Думаю только об «Интере», переговоры не влияют на меня».

Но все это в прошлом. Я подпишу новый контракт с .

Я не знаю, когда об этом объявят официально. Пока я играю. Мое будущее – в «Интере», я вижу себя в Милане еще на долгие годы. Мне очень нравится этот город. Еда, фанаты, команды. Только положительные эмоции», – сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 23-летний аргентинец забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах Серии А. Найти статистику нападающего можно здесь.