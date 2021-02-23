«Верона» – «Ювентус». Кьеза, Рэмзи и Роналду в старте. Онлайн-трансляция

В 24-м туре Серии А «Ювентус» играет с «Вероной».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Сильвестри, Димарко, Маньяни, Гюнтер, Фараони, Барак, Илич, Дзакканьи, Стураро, Ловато, Лазанья.
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Ювентус –
Шченсны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Рэмзи, Бернардески, Роналду.
- Предупреждение:
- Рэмзи (18).
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