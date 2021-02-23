«Верона» – «Ювентус». Кьеза, Рэмзи и Роналду в старте. Онлайн-трансляция

В 24-м туре Серии А играет с «Вероной».

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Таблица Серии А

Статистика Серии А

У «Юве» проблемы в каждой фазе игры – и решения нет. Но отставка Пирло бессмысленна