«Верона» – «Ювентус». Кьеза, Рэмзи и Роналду в старте. Онлайн-трансляция

Теги Ювентус серия А Италия Sports.ru Верона Футбол

В 24-м туре Серии А «Ювентус» играет с «Вероной».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Верона – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВеронаСильвестри, Димарко, Маньяни, Гюнтер, Фараони, Барак, Илич, Дзакканьи, Стураро, Ловато, Лазанья.
ЮвентусШченсны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Рэмзи, Бернардески, Роналду.
Предупреждение:
Рэмзи (18).

Таблица Серии А

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