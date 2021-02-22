Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Рубином».

– В первом круге выиграл, но по игре казанцы выглядели сильнее. Учли ли вы тот опыт? Какие сильные стороны вы можете отметить у соперника?

– Они выглядели сильнее? Мы 45 минут играли вдесятером, не пропустили... Я не понял, что вы имели в виду, говоря, что соперник был сильнее.

– То, что соперник больше атаковал, нанес больше ударов.

– Ну, если говорить о статистике – в игре с мы выглядели статистически сильнее, но выбыли из Кубка. Удары, владение, отборы, xG – все в нашу пользу, но счет 0:2. Поэтому наш послематчевый анализ глубже результата и статистики.

Против «Рубина» всегда непросто играть, особенно в Казани. «Рубин» очень силен. Они обыграли «Зенит» и ЦСКА. Очень опасная команда, здорово играет на контратаках благодаря сильным фланговым нападающим. У них молодой и голодный до побед коллектив. Думаю, они вполне заслуживают находиться в таблице выше, – сказал Тедеско.

«Спартак» сыграет с 28 февраля. Начало – в 14:00 по московскому времени.