Великобритания предлагает провести все матчи Евро-2020 у себя

Великобритания предлагает провести все матчи чемпионата Европы-2020, который состоится в этом году, сообщает The Sunday Times.

Все дело в том, что министры разработали планы по возвращению болельщиков на футбольные стадионы и на музыкальные фестивали к концу мая.

Оливер Дауден, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта, дал понять , что прогресс в области вакцинации означает, что в Великобритании болельщики вернутся на стадионы раньше, чем в большинстве стран Европы.

«Уэмбли» должен принять полуфинал, а затем финал 11 июля, но правительственные источники сообщили, что если стадион попросят провести больше матчей, его руководство согласится.

Британские политики оптимистично настроены в связи с дорожной картой вакцинации, которую премьер-министр Борис Джонсон опубликует завтра. Там будет прописана концепция вакцинации: всем взрослым предложат сделать уколы до 31 июля, на месяц раньше установленного срока.

Напомним, Евро планируют провести в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.