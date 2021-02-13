Хавбек «Байера» Бэйли: «Роналду – лучший, он доказал величие в разных клубах. Но Месси талантливее него»

Полузащитник «Байера» сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда Криштиану Роналду.

«Мне кажется, что Месси слишком долго играет за один клуб. Большим различием между и является тот факт, что Криштиану доказывал свое величие в разных командах. Это делает его великим.

Конечно, они оба – отличные игроки, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине.

Я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается вопроса о том, кто успешнее, то я бы сто раз назвал Роналду», – сказал Бэйли.

До «Ювентуса» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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