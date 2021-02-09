Хабиб – Мбаппе: «С хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне». Форвард подарил бойцу футболку

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (1:4).

Россиянин выложил фотографию футболки, которую ему подарил автор хет-трика форвард парижан Килиан Мбаппе.

«С хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», – подписал фото Хабиб.

Также после игры Хабиб сфотографировался с вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом.

Известно, что Хабиб поддерживает «Реал» и общается с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

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