«Локомотив» хочет подписать Гамшика («Матч ТВ»)

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Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик все же может продолжить карьеру в РПЛ.

К 33-летнему словаку проявляет интерес «Локомотив». Московский клуб готов подписать футболиста на правах свободного агента, Марко Николич и новый генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко заинтересованы в этом переходе.

Последним клубом Гамшика был «Далянь Про» из китайской Суперлиги, где он играл с новичком ЦСКА Саломоном Рондоном. Армейцы также интересовались словацким хавбеком. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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