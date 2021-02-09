«Локомотив» хочет подписать Гамшика («Матч ТВ»)

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик все же может продолжить карьеру в РПЛ.
К 33-летнему словаку проявляет интерес «Локомотив». Московский клуб готов подписать футболиста на правах свободного агента, Марко Николич и новый генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко заинтересованы в этом переходе.
Последним клубом Гамшика был «Далянь Про» из китайской Суперлиги, где он играл с новичком ЦСКА Саломоном Рондоном. Армейцы также интересовались словацким хавбеком. Его подробную статистику можно изучить здесь.