Глава «Динамо» Соловьев: «Хотим, чтобы стоимость игроков команды стремилась к 100 млн евро. Сейчас около 60»

Председатель совета директоров Юрий Соловьев ответил на вопросы о финансовой составляющей клуба.

– Болельщикам, как вы сами заметили, нужны победы, последний раз чемпионство было в 1976 году. И сейчас они, вероятно, скажут, что состав не чемпионский. Какой трансферный бюджет у «Динамо»?

– У нас есть бюджет клуба, который формируется за счет поступлений от акционера, – 5,5 млрд руб. Плюс деньги от спонсоров, конечно.

При формировании трансферного плана исходим из потребностей по укреплению состава, целесообразности и ограничений, диктуемых бюджетом и правилами финансового фейр-плей. Наша задача – системно укреплять состав в соответствии с нашей игровой моделью.

– Сколько клуб получает от спонсоров?

– Я не вправе раскрывать эти данные, есть коммерческая тайна и уважение интересов партнеров.

Но увеличение объемов финансирования от привлеченных спонсоров – одна из важных задач, которую мы перед собой ставим. Радует тот факт, что их список за прошедший сезон был расширен.

У нас, например, постоянно распроданы все бизнес-ложи, хотя по ценовым показателям мы находимся в лидерах среди московских клубов.

– Большой спонсор может появиться у «Динамо»?

– Надеюсь, в соотношении спонсорских средств к деньгам ВТБ мы придем к пропорции 50 на 50.

– Какие-то большие покупки в плане трансферов у «Динамо» еще будут?

– По деньгам все относительно. Но мы всегда нацелены на укрепление состава.

Если посмотреть цифры, то можно увидеть определенную корреляцию между стоимостью игроков и результатами. Мы хотим прийти к тому, чтобы совокупная стоимость футболистов основной команды стремилась к 100 миллионам евро.

Сегодня она – около 60 млн евро. Этого можно достигнуть не только за счет дорогих покупок, но и за счет роста стоимости собственных игроков, – сказал Соловьев.