Джикия о трансфере в «Зенит»: «Зарплату могли увеличить во много раз, но я не такой человек»

Капитан «Спартака» рассказал, что отказался от перехода в .

– У меня есть инфа, что за 8 млн евро тебя хотел выкупить «Зенит».

– Это было, по-моему, после чемпионского сезона. Затем я как раз и подписался со «Спартаком». Там серьезно было.

– Сколько, брат?

– Считай яхты здесь (смеется).

– Подожди...

– Не-не-не, без сумм, 100%.

– Но во сколько раз больше [зарплата] – в три, в пять?

– Могли увеличить во много раз.

– Прям во много, не в два?

– Во много раз.

– Хорошо. Почему ты не перешел в «Зенит»? «Газпром», капуста, во много раз больше денег. Ну, подумаешь, в «Спартаке» там играл, дерби...

– Я не такой человек, чтобы такие решения принимать.

– То есть за любые деньги ты бы не пошел в «Зенит»?

– Слушай, там такие деньги были, что я не пошел в «Зенит». Там были серьезные деньги.

Я не пошел, могу честно сказать – может, пафосно будет звучать – за эти 7 или 8 месяцев, что я в провел, я так проникся этим всем, что не мог представить, что перейду в клуб, который борется [со «Спартаком»], – сказал Джикия.

Футболист играет за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне Джикия провел 18 матчей в составе красно-белых в . Его полную статистику можно найти здесь.