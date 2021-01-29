Де Брюйне недоволен, что «Ман Сити» хочет платить ему меньше по новому контракту, но дает много денег Месси (Сэм Ли)

Журналист The Athletic Сэм Ли рассказал о ситуации с продлением контракта хавбека Кевина де Брюйне с «Манчестер Сити» в свете возможного прихода в клуб форварда «Барселоны» .

«От крайне надежного источника я знаю, что де Брюйне немного раздражен. Он с высокой вероятностью подпишет новое соглашение, но он раздражен.

Он пожаловался одному из партнеров по сборной Бельгии, что предложение в целом, учитывая все бонусы, немного меньше, чем сумма по его текущему контракту. Самое главное – он говорит: «Они готовы, они хотят платить Месси огромные деньги, а я в клубе уже долгое время и заслуживаю немного большего».

Но уверен, что «Сити» заплатит де Брюйне столько, сколько, как Кевин считает, он заслуживает», – заявил Ли в беседе с Дэвидом Орнстейном.