Эден Азар: «Мне всего 30, мое тело в порядке. Надеюсь поиграть еще 5-6 лет»

Полузащитник рассказал о своих карьерных амбициях.

«Я надеюсь, что буду играть в футбол так долго, насколько это возможно. Всегда стараюсь получать удовольствие на поле.

Когда я закончу, я смогу оглянуться назад и вспомнить все свои достижения, но сейчас мой приоритет – успешное выступление и получение удовольствия от футбола.

Не знаю, что со мной будет через несколько лет, я стараюсь концентрироваться на ближайшем матче и на следующей тренировке.

Мне только исполнилось 30 лет, мое тело в порядке. Надеюсь, я поиграю еще 5-6 лет», – сказал Азар.

В текущем сезоне бельгиец провел всего восемь матчей в чемпионате из-за травм.