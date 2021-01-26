Директор «Тамбова»: «Доиграем сезон, соберем боеспособный коллектив. У нас есть дорожная карта исправления ситуации»

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в клубе.

«Двое суток назад ситуация была очень тяжелой, основным выходом из нее было банкротство. Сейчас же все резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять свое текущее положение.

Команда будет доигрывать сезон. Мы соберем боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечем ребят из молодежки. Ведется большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», – сказал Худяков.

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