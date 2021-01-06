Трансфер Бруну признан лучшим в январе в истории АПЛ по версии пользователей BBC. Ван Дейк – 2-й, Видич – 3-й

BBC провел на своем сайте голосование среди футбольных болельщиков на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ.
В опросе участвовали переходы Бруну Фернандеша, Немани Видича, Патриса Эвра (все – «Манчестер Юнайтед»), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – «Ливерпуль»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и ряда других игроков.
Первое место по итогам голосования занял Фернандеш, набравший 31 процент голосов. Зимой прошлого года «МЮ» купил португальца у «Спортинга» примерно за 47 миллионов фунтов.
Второе место у ван Дейка (26%), следом идут Видич (15%) и Суарес (13%).