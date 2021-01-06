Трансфер Бруну признан лучшим в январе в истории АПЛ по версии пользователей BBC. Ван Дейк – 2-й, Видич – 3-й

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Неманя Видич Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал рейтинги болельщики Луис Суарес Филиппе Коутиньо Вирджил ван Дейк Бруну Фернандеш Футбол

BBC провел на своем сайте голосование среди футбольных болельщиков на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ.

В опросе участвовали переходы Бруну Фернандеша, Немани Видича, Патриса Эвра (все – «Манчестер Юнайтед»), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – «Ливерпуль»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и ряда других игроков.

Первое место по итогам голосования занял Фернандеш, набравший 31 процент голосов. Зимой прошлого года «МЮ» купил португальца у «Спортинга» примерно за 47 миллионов фунтов.

Второе место у ван Дейка (26%), следом идут Видич (15%) и Суарес (13%).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья