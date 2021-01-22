«Спартак» о Промесе: «Нет жестких дедлайнов с нашей стороны. Переговоры ведутся»

Директор по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб должен оформить трансфер хавбека до воскресенья.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет.

Трансферное окно в России закрывается в конце февраля», – сказал Фетисов.

Ранее журналист De Telegraaf Майк Вервей сообщил, что сделку нужно оформить до воскресенья, так как в Нидерландах трансферное окно закрывается 1 февраля.