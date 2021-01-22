Малафеев отправил дочь на лечение в реабилитационный центр: «Победить зависимость своими силами не получается»

Бывший вратарь сообщил, что отправил свою 17-летнюю дочь в клинику.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу.

Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты.

Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», – написал Малафеев в инстаграме.

В марте прошлого года появилась информация, что дочь Малафеева задержали по подозрению в продаже наркотиков.