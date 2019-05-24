Владимир Газзаев возглавит «Сиену» из 4-й лиги Италии вместо экс-форварда «Милана» Джилардино

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Владимир Газзаев будет назначен главным тренером «Сиены», сообщает RadioSienaTV.

Ранее команда, выступающая в четвертом итальянском дивизионе, уволила с этой должности экс-форварда «Милана» и сборной Италии Альберто Джилардино.

Сын бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева был замечен на трибунах в компании менеджеров «Сиены» во время последнего матча клуба.

Владимир Газзаев ранее работал в «Алании», «Актобе», «Рустави», «Урожае» и «Тоболе».

«Сиена» в 2020 году прошла процедуру банкротства с образованием нового юридического лица и не смогла заявиться в Серию С, в которой выступала в прошлом сезоне. Сейчас клуб принадлежит армянскому холдингу «Ноа», президентом «Сиены» является Роман Геворкян.

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