Владимир Газзаев возглавит «Сиену» из 4-й лиги Италии вместо экс-форварда «Милана» Джилардино

будет назначен главным тренером «Сиены», сообщает RadioSienaTV.

Ранее команда, выступающая в четвертом итальянском дивизионе, уволила с этой должности экс-форварда «Милана» и сборной Италии Альберто Джилардино.

Сын бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева был замечен на трибунах в компании менеджеров «Сиены» во время последнего матча клуба.

Владимир Газзаев ранее работал в «Алании», «Актобе», «Рустави», «Урожае» и «Тоболе».

в 2020 году прошла процедуру банкротства с образованием нового юридического лица и не смогла заявиться в Серию С, в которой выступала в прошлом сезоне. Сейчас клуб принадлежит армянскому холдингу «Ноа», президентом «Сиены» является Роман Геворкян.