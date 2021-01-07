Минспорта Беларуси отказало БАТЭ в выезде на сбор за рубеж, сославшись на коронавирус

Министерства спорта и туризма Беларуси не разрешило БАТЭ выехать на зарубежный сбор в Турцию.

Письмо с ответом из министерства оказалось в распоряжении белорусской Tribuna.com.

«Министерство спорта и туризма рассмотрело обращение общества с ограниченной ответственностью «ФК БАТЭ» по вопросу согласования выезда за пределы Республики Беларусь для участия в учебно-тренировочном сборе и контрольных товарищеских матчах в Турецкой Республике с 27 января по 23 февраля 2021 года и сообщает.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной распространением коронавирусной инфекции , в том числе с обнаружением в Великобритании нового штамма указанной инфекции, Минспорт не согласовывает выезд ФК «БАТЭ» для участия в вышеназванных спортивных мероприятиях.

Минспорт отмечает, что созданная инфраструктура футбола в Республике Беларусь, и в частности, возведенные воздухоопорные манежи в городах Гродно, Брест, Минск, Гомель, Могилев и Витебск позволяют осуществлять организацию учебно-тренировочного процесса непрерывно, круглогодично, в том числе и в зимний период.

Данная мера носит временный и вынужденный характер», – говорится в ответе, подписанном заместителем министра спорта Александром Бараулей.

Ранее сообщалось, что белорусским клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом под угрозой лишения господдержки. В то же время солигорский «Шахтер» отправился на сборы в ОАЭ.