Никола Влашич: «ЦСКА поборется за титул в РПЛ! Не согласился бы на второе место»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что клуб намерен бороться за победу в чемпионате России в этом сезоне.
– В чемпионате армейцам осталось провести 11 матчей. Как оцениваете турнирную ситуацию?
– Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, мы можем бороться. С «Зенитом» у нас еще будет домашняя игра. Все время нужно смотреть только вперед. Если речь о турнирной таблице, то вверх.
– Если бы прямо сейчас вам предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, вас бы это устроило?
– Я бы не согласился. Будем бороться за титул!
– Бетсити Кубок России, судя по вашим словам, тоже хочется выиграть?
– Да, конечно. Помню, я был в сборной, когда ЦСКА проиграл кубковый матч по пенальти «Тюмени». Это случилось довольно давно, но мне запомнилось, потому что расстроился, узнав результат. Сейчас хотелось бы пройти дальше по сетке, – сказал Влашич.
Футболист забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах РПЛ этого сезона. Его полную статистику можно найти здесь.