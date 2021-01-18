Дуглас Сантос: «Выиграть все три кубка второй год подряд было бы восхитительно. У «Зенита» есть все для повторения успеха»

Защитник оценил первую половину сезона для клуба и рассказал о целях команды.

– За спиной первая половина сезона. Как бы вы оценили ее – в командном и личном плане?

– В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определенный задел перед конкурентами.

Естественно, в какой-то момент, с учетом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее.

Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели – вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд – думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех.

Что касается нашего выступления в чемпионов, мы много обсуждали его внутри команды. Тот, кто участвует там, должен играть качественно и интенсивно с мячом и без него на протяжении всех 90 минут, от стартового до финального свистка.

И основа, и запасные должны в равной степени быть готовы выйти на поле и отдать все силы, чтобы игра команды не потеряла мысли и настроя. Потому что любое послабление там строго наказывается, ведь в ЛЧ играют лучшие клубы Европы.

В прошлом сезоне мы выступили сильнее – одержали несколько побед, до последнего тура боролись за выход из группы, но в этом году не хватило немного в каждом из компонентов. Нужно продолжать тренироваться, исправлять недочеты и завоевывать право на то, чтобы продемонстрировать эту работу над ошибками в следующем сезоне, – сказал бразилец.

«Зенит» лидирует в , на 4 очка опережая ЦСКА. В 1/8 финала Бетсити Кубка России петербуржцы сыграют с тульским «Арсеналом».