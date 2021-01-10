Ловрен о «Зените» в АПЛ: «Был бы шанс зацепиться за середину таблицы, если биться в каждой игре»

Защитник «Зенита» рассказал, за какое место сине-бело-голубые боролись бы в и поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

– Чем так крут Клопп?

– Назову это трудовой этикой. Клопп ставит перед футболистами задачу усиленно работать. Вот почему хочу показать всем: не важно, играешь ты против тульского «Арсенала» или «Лацио» с «Боруссией», настрой должен быть одинаковым. Вот этому я научился в «Ливерпуле».

Выкладываться нужно не только против с «Челси» и «МЮ». Необходимо постоянно и стабильно поддерживать высокий уровень футбола.

Так что для меня все равно, с кем встречается «Зенит» – со «Спартаком» или с «Уфой». Я в любом случае отдаюсь на сто процентов. Хочу передать молодому поколению такой подход.

– Но АПЛ – совершенно другая. Там гораздо больше сильных команд.

– В Англии другая интенсивность. В российской Премьер-лиге у футболистов есть много времени, пространства. А в АПЛ ты получаешь мяч от вратаря и сразу же отправляешь его вперед.

– За какое место «Зенит» мог бы там биться?

– У нас качественный состав. Но мы опять возвращаемся к трудовой этике. Ты должен биться в каждом матче. Бывает, что более слабый соперник остается в меньшинстве, и ты сразу думаешь о победе. Но это не так.

В АПЛ нужно выкладываться на 100 процентов. Если мои одноклубники станут биться в каждой игре, то у появился бы шанс зацепиться за середину таблицы в Англии, – сказал Ловрен.