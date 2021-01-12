Зидан о Йовиче: «В «Реале» сложно играть. Тут большая конкуренция, но это не вина тренера»

Главный тренер «Реала» оценил дубль форварда за «Айнтрахт» в первом матче после аренды из мадридского клуба.

«Я счастлив. Мне понравилось. Желаю ему и всем остальным всего наилучшего.

В «Реале» сложно, я испытал это как игрок. Считаю, что покупка Луки была хорошим вариантом. Рад за него и рассчитываю, чтобы он сделал то же самое однажды в Мадриде. Однако все по-другому вне клуба и внутри него.

У него есть будущее, и он может показать это в «Реале». Все в равных условиях. В «Реале» всегда очень сильная конкуренция, но это не вина тренера», – заявил Зидан.

Йович вырвался из «Реала» в «Айнтрахт» и ожил: 2 гола за полчаса. Как за полтора года в Мадриде