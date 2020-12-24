Мы запустили телеграм-канал Green Room о спорте как бизнесе. Подписывайтесь!

Теги бизнес Sports.ru Подкасты Футбол

Привет!

У подкаста Green Room о бизнесе в спорте, который Sports.ru делает совместно с компанией МегаФон, завтра стартует третий сезон. 

А пока мы запустили телеграм-канал подкаста, где ведущие (главный редактор Sports.ru Влад Воронин и директор по коммуникациям агентства SpecialOne Егор Крецан) будут делиться новостями, которые их зацепили. Там же вы можете задавать любые вопросы – они могут становиться частью подкаста или даже его центральной частью.

Подписывайтесь!

Слушать Green Room можно и в Apple, и в Google, и на «Яндекс.Музыке»

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