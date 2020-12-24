Моуринью о стабильности: «Взгляните на «МЮ». Лидирует в АПЛ, но уже вылетел из ЛЧ и Кубка лиги»

Главный тренер высказался по поводу нестабильных выступлений команды в нынешнем сезоне.

«На положение дел по-настоящему надо будет смотреть лишь после того, как все клубы проведут по 19 матчей дома и на выезде.

На протяжении некоторого времени всем было понятно, что всем будет сложно играть стабильно.

Взгляните, например, на . Да, они во главе таблицы , но они уже вылетели из двух турниров: и Кубка английской лиги», – сказал Моуринью.