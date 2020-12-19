Джон Олдридж: «МЮ» – посредственная команда без Бруну и Рэшфорда. «Ливерпуль» лучше»

Бывший форвард высказался в преддверии матча 19-го тура с .

«Я бы не сказал, что «Ливерпулю» нужно над чем-то работать перед приездом «МЮ» на «Энфилд».

Команде просто нужно вернуться к тому, в чем они хороши, – сдержать таких игроков, как Бруну и Рэшфорд. Они представляют опасность.

Остальная часть «МЮ» довольно посредственная. Они бы занимали пятое или шестое место, но эти двое вытягивают всю команду.

Клоппу нужно не переусердствовать в матче с «Ман Юнайтед», потому что «Ливерпуль» лучше, и мы это доказали», – отметил Олдридж.

«Ливерпуль» примет «МЮ» в воскресенье, 17 января.