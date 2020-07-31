Президент «Урала»: «Вакцину от коронавируса многие в команде не хотят ставить. Все отказались»

Президент рассказал, что футболисты команды не хотят делать прививки от коронавируса.

«Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались.

Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», – сказал Иванов.

Ранее стало известно, что обсуждает с клубами добровольную вакцинацию игроков от коронавируса.