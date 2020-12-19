Месси забил 4 гола в 3 играх за «Барсу» в 2021-м. Он лишь раз начинал год лучше – в 2016-м

Нападающий «Барселоны» результативно начал 2021 год.

В трех матчах за клуб аргентинец забил четыре мяча. 10 января форвард сделал дубль в матче Ла Лиги с «Гранадой» (4:0), и только в 2016 году он забил больше голов к этой дате (5). Тогда каталонцы также провели три матча.

Месси не забил в ворота «Уэски» (1:0), однако сделал по дублю в ворота «Атлетика» (3:2) и «Гранады».

Месси – первый игрок в истории Ла Лиги, забивший по 10 голов в 15 сезонах подряд

Магия и хитрость гола Месси низом: не спас даже игрок, который лег под стенку. Лео не забивал штрафные в гостях почти два года