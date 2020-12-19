Месси забил 4 гола в 3 играх за «Барсу» в 2021-м. Он лишь раз начинал год лучше – в 2016-м

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси результативно начал 2021 год.

В трех матчах за клуб аргентинец забил четыре мяча. 10 января форвард сделал дубль в матче Ла Лиги с «Гранадой» (4:0), и только в 2016 году он забил больше голов к этой дате (5). Тогда каталонцы также провели три матча. 

Месси не забил в ворота «Уэски» (1:0), однако сделал по дублю в ворота «Атлетика» (3:2) и «Гранады».

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