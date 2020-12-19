«Реал» не может вылететь на матч с «Осасуной» из-за погоды. Взлетно-посадочная полоса обледенела 

У «Реала» возникли трудности с вылетом в Памплону, где состоится матч Ла Лиги с «Осасуной».
Мадридский клуб не может вылететь из-за погодных условий. В Мадриде снег, а взлетно-посадочная полоса обледенела. Делегация и игроки «Реала» сидят в самолете уже более часа.
«Реал» недоволен сложившейся ситуацией, поскольку изначально хотел лететь на игру в субботу, но Ла Лига попросила отправится на матч в пятницу.
Мадридский клуб допускал, что ситуация с погодой может помешать им, но пошел на встречу лиге. Из-за этого «Реал» изменил план тренировок.
Сейчас взлетно-посадочная полоса закрыта. Вылет невозможен. Команда может провести в самолете еще несколько часов.
Матч «Осасуна» – «Реал» состоится завтра, 9 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
🚨🚨ÚLTIMA HORA 🚨🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2021
❌ PISTAS DE BARAJAS CERRADAS.
💥 De momento el Madrid no puede viajar y no hay hora de despegue.
Vía @JLSanchez78 pic.twitter.com/cH3yJyWGCb