«Реал» не может вылететь на матч с «Осасуной» из-за погоды. Взлетно-посадочная полоса обледенела 

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У «Реала» возникли трудности с вылетом в Памплону, где состоится матч Ла Лиги с «Осасуной».

Мадридский клуб не может вылететь из-за погодных условий. В Мадриде снег, а взлетно-посадочная полоса обледенела. Делегация и игроки «Реала» сидят в самолете уже более часа. 

«Реал» недоволен сложившейся ситуацией, поскольку изначально хотел лететь на игру в субботу, но Ла Лига попросила отправится на матч в пятницу.

Мадридский клуб допускал, что ситуация с погодой может помешать им, но пошел на встречу лиге. Из-за этого «Реал» изменил план тренировок.

Сейчас взлетно-посадочная полоса закрыта. Вылет невозможен. Команда может провести в самолете еще несколько часов.

Матч «Осасуна» – «Реал» состоится завтра, 9 января. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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