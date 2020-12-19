Пети о Мбаппе: «Килиан «онеймарился», хотя у него совсем нет качеств Неймара»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мыслями о форварде .

«У меня сложилось впечатление, что, помимо физических и, возможно, психологических проблем, он запутался в себе. Ему нужно сделать шаг назад и прийти в себя. Но это случается со всеми игроками.

Его язык тела не кажется мне позитивным. У меня такое чувство, что он «онеймарился». Мбаппе хочет делать то, что делает Неймар на поле, хотя у него совсем нет качеств .

У меня также сложилось впечатление, что соперники проанализировали его главное качество – скорость. Главное качество этого парня – играть спонтанно, а не брать на себя инициативу», – сказал Пети для RMC Sport.