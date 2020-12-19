Пеп о переносе матча с «Эвертоном»: «Хотели играть. Но что, если бы мы заразили их? Это риск»

Главный тренер высказался относительно переноса матча 16-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Игра должна была состояться 28 декабря в 23:00 по московскому времени, но ее перенесли из-за вспышки коронавируса в «Ман Сити».

«У нас было достаточно футболистов, чтобы сыграть против «Эвертона». Мы хотели играть. Но в день матча у нас было еще три случая [заражения коронавирусом]. Вирус был внутри.

Я проинформировал Карло Анчелотти о ситуации. Что было бы, если бы игроки заразились от нас? Это был огромный риск», – сказал Гвардиола.

На данный момент в «Ман Сити» заражены пять футболистов – нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер и три неназванных игрока. В воскресенье, 3 января, «Манчестер Сити» должен сыграть с «Челси».