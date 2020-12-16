Владимир Федотов: «Лимит – зло. Молодые футболисты – это не грибы: за ночь выросли, сходил, собрал»

Главный тренер поделился мыслями касательно лимита на легионеров.

– Нужен ли лимит на легионеров? И если да, то в каком формате?

– Вообще лимит – зло. И не зря в свое время , когда его надумали ужесточать, сказал: «Это будет провал». Но тут надо взвесить все плюсы и минусы.

С одной стороны, за счет него высвобождаются места для молодых парней. С другой – идет неоправданный рост цен на российских футболистов.

И их менталитет: «Туда не пойду, лучше здесь на лавочке посижу». Это плохая тенденция. Но у нас страна так устроена. Нетерпеливые мы, слишком шарахаемся из стороны в сторону.

Надо провести пофамильный анализ, сделать столбики плюсов и минусов. Где мы были в момент введения лимита в том или ином формате и куда пришли. И как именно он сказался на появлении и росте молодежи.

Молодые футболисты – это не грибы, которые за ночь выросли, ты за ними сходил, собрал и продал. Их одним лимитом не разовьешь. Их надо правильно воспитывать – и лимит, может, облегчит им дорогу. Но его одного точно недостаточно, – заявил Федотов.