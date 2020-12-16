Клопп об 1:1 с «Вест Бромвичем»: «Они заслужили очко, но это вина «Ливерпуля»

Главный тренер поделился мыслями после матча 15-го тура Премьер-лиги с (1:1).

«Не думаю, что кто-то мог ожидать, что такая команда, как «Вест Бромвич», сыграет в первом тайме по схеме 6-4 или что-то в этом духе. Считал, что мы неплохо справляемся.

Во втором тайме мы не сыграли так же [как в первом], у них было три контратаки, слишком много угловых. Это наша вина, и поэтому вместо трех очков всего одно.

Это серьезная проблема, когда постоянно сталкиваешься с 10 игроками [в защите]. Честно говоря, «Вест Бромвич» сделал свою работу за 90 минут.

«Вест Бромвич» заслужил очко сегодня вечером, потому что мы не покончили с игрой. Трудно создавать моменты. В конце концов, все знают и понимают, что мы должны были и могли сыграть лучше сегодня вечером.

Они играли по-другому против «Астон Виллы», сегодня было ясно, что это будет оборонительный футбол и стандарты. Когда их назначают в матче, это нельзя контролировать, нужно просто работать над этим.

Мы не переключились. Это не та игра, о которой мы будем говорить через 20 лет, но это матч, где мы должны играть. Мы не смогли показать нашу игру», – сказал Клопп.