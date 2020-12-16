«Барса» хочет продать Коутиньо до выборов президента. По нему нет предложений (El Confidencial)

хочет расстаться с полузащитником в ближайшее трансферное окно.

По данным El Confidencial, футболист выставлен на трансфер из-за финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб. Кроме того, бразилец не убедил своей игрой тренеров команды.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс связался с техническим секретарем клуба Рамоном Планесом, чтобы начать процедуру продажи игрока. Тускетс считает, что сделку нужно организовать даже до президентских выборов, которые состоятся 24 января.

Однако существует такая проблема: ни один клуб не сделал предложения по 28-летнему хавбеку.

Коутиньо перешел в «Барселону» в 2018 году из «Ливерпуля» за 120+40 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 11 матчей в , забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. С его статистикой можно ознакомиться здесь.