Гендиректор «Сочи»: «Хейтеры Заболотного пусть посмотрят на себя и скажут, что в жизни сделали. Он пахарь»

Генеральный директор Дмитрий Рубашко высказался о критике в адрес форварда Антона Заболотного.

– Как отнеслись к вырванным прессой из контекста словам со словосочетанием «бездарный Заболотный»?

– Ничего страшного в словах Черчесова не вижу. Что он имел в виду – мы знаем, и ничего унизительного для Антона в этом не было. Вряд ли футболист на него обиделся.

Главный тренер сборной имеет право формулировать так, как считает нужным. И говорил он как раз о том, что игрока национальной команды обзывают неуместными словами, пусть он и не забил. С каждым такое бывает!

А такие вещи, как вырывание из контекста, у нас в журналистике очень часто происходят. Всегда ищут громкие фразы, на которых можно собрать аудиторию. Пусть каждый занимается своим делом. Если журналисты будут, например, больше писать о молодых дарованиях, концентрироваться на позитиве, а не на негативе, то это будет работа на развитие футбола.

А оно нужно и самим журналистам, поскольку чем качественнее продукт в лиге и чем лучше его преподносят СМИ, тем большая аудитория им постепенно заинтересовывается и читает эти самые издания и сайты. От этого выиграют все, тогда как из-за обилия негатива у болельщиков начинается отторжение от футбола. Нельзя все время пытаться все разрушать!

– Вернемся к Заболотному. За что над ним, по-вашему, так издеваются многие болельщики? По-моему, не любить должны разгильдяев, а Антон к таким точно не относится.

– Он пахарь и целеустремленный парень. Вкалывает на каждой тренировке и прибавляет. Пусть хейтеры Заболотного посмотрят на себя. И скажут, что они в этой жизни сделали и принесли своим близким, – заявил Рубашко.

В 17 матчах нынешнего сезона РПЛ Заболотный забил 4 гола. Его статистика – здесь.