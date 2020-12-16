Sports.ru и Hyundai Mobility запустили проект о зимних путешествиях

Не знаете, куда отправиться в зимнее путешествие, но уверены, что долго не выдержите без приключений? Вместе с сервисом подписки на автомобили Hyundai Mobility мы запустили спецпроект про зимние путешествия со спортивным уклоном.

Всего мы разработали семь маршрутов: пять из Москвы, один из Петербурга и один из Сочи. Вы можете как проехать их целиком, так и остановиться на какой-то части. Маршруты подходят и для лыжников-сноубордистов, и для тех, кто больше любит гулять по городам и рассматривать достопримечательности.

Hyundai Mobility – сервис подписки на автомобиль от 1 дня до года. Все оформляется по паспорту и правам онлайн – через мобильное приложение. Машина обязательно будет в богатой комплектации, а в случае годовой подписки – еще и абсолютно новой. Во всех тарифах в стоимость включено полное страхование, обслуживание и помощь на дорогах. Подробнее – на сайте.