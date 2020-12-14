🍔 Стерлинг накормил двух бездомных женщин бургерами и курятиной за 40 фунтов

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Рахим Стерлинг красава Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг помог двум бездомных женщинам.

Англичанин заметил женщин по пути в закусочную Chicken Delite, где хотел заказать бургер и куриные крылья. 

«Рахим спросил меня о паре женщин, которые просили милостыню на улице. Он задавался вопросом, сколько они там находились.

Затем он спросил, может ли он купить им еду, поскольку предпочел бы сделать это, чем дать им деньги на наркотики или алкоголь.

Я сказал: «Вы можете это сделать», – сказал Васиб Ариф, заведующий закусочной. 

Стерлинг заказал на 40 фунтов несколько коробок с курятиной и гамбургерами, которые были помещены в три пакета.

«Он взял свои пакеты с едой и вышел. Стерлинг мог попросить кого-нибудь это сделать. Он был действительно скромен... Прекрасный джентльмен», – добавил Ариф.

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