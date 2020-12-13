Роналд Куман: «Барса» провела неровную игру, теряя мяч в опасных зонах. «Валенсия» хорошо защищалась»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 14-го тура с «Валенсией» (2:2).

«Это была сложная игра. Мы отыгрались, но должны были сохранять концентрацию до конца. Моменты у нас были, но не всегда хватало внимания.

Они хорошо защищались. Мы попытались выиграть матч во втором тайме, но имели не так много возможностей. Мы провели неровную игру, теряли мяч в небезопасных зонах.

Не думаю, что проблема была в отношении к делу. Просто мы играли не так, как обычно, теряли мяч. У команды словно были какие-то сомнения. На это отчасти влияет возраст футболистов – молодые парни должны заматереть.

То, что мы сегодня сыграли вничью, не является главной проблемой. Проблема заключается в том, что до этого мы уже проиграли 4-5 матчей, и ничья лишь все усугубила.

Де Йонг вчера во время тренировки ощутил дискомфорт, и было опасно выпускать его с первой минуты. Поэтому он вышел лишь после перерыва. Я выпустил его вместо Бускетса, чтобы внести изменения в игру, но не потому, что Бускетс был плох», – сказал Куман.

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) и отстает от «Атлетико» на 8 очков, проведя на матч больше