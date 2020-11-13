Зидан считает Бензема лучшим форвардом Франции всех времен: «Его статистика говорит сама за себя. Он стал более разносторонним»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча Ла Лиги с «Атлетиком» (3:1) ответил на вопрос о том, можно ли автора дубля Карима Бензема считать лучшим форвардом Франции всех времен.

«На мой взгляд, да. Он доказывает это и уже долго выступает за «Реал». Он провел более 500 матчей, много забивает. Его статистика говорит сама за себя. По мне, он лучший, и это очевидно.

Он стал более разносторонним игроком, теперь он не только «девятка». Он думает не только о голах, поэтому я его люблю», – сказал Зидан.

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