Зидан считает Бензема лучшим форвардом Франции всех времен: «Его статистика говорит сама за себя. Он стал более разносторонним»

Главный тренер «Реала» после матча с «Атлетиком» (3:1) ответил на вопрос о том, можно ли автора дубля считать лучшим форвардом всех времен.

«На мой взгляд, да. Он доказывает это и уже долго выступает за . Он провел более 500 матчей, много забивает. Его статистика говорит сама за себя. По мне, он лучший, и это очевидно.

Он стал более разносторонним игроком, теперь он не только «девятка». Он думает не только о голах, поэтому я его люблю», – сказал Зидан.