Орлов о «Спартаке» после «Сочи»: «Вы создаете шоу. Пускай еще придут на Первый канал, чтобы там это разобрать»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал стычку между «Спартаком» и «Сочи» (0:1) после вчерашнего матча 18-го тура .

«Сейчас это все пошло в мировую прессу. Есть вещи, которые из дома не надо выносить. Сейчас — расизм, национальные вопросы. Здесь явно что-то произошло. Нет одних правых, а других виноватых.

Здесь виноват «Спартак», что проиграл. Если бы они победили, то ничего бы и не было. Эта вся история, нагнетание… Ради чего? «Спартак»… Вы создаете шоу. Желающие эту всю желтизну…

Пускай еще придут на Первый или второй канал, чтобы там это разобрать. Это не проявление расизма. Прозвучали невежливые слова», – сказал Орлов.

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