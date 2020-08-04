Тренер сборной Беларуси о Шкурине: «Не следует мешать политику и спорт. Вызов в команду – честь»

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал решение форварда ЦСКА Ильи Шкурина отказаться от выступлений за национальную команду, пока на посту президента Беларуси находится Александр Лукашенко.

– Илья Шкурин прислал в федерацию нашумевшее отказное письмо. Каково ваше отношение к поступку форварда?

– Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт.

Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную – честь для футболиста.

– После этого письма вы общались со Шкуриным?

– Нет, – приводит слова Мархеля Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол».

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