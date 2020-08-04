Тренер сборной Беларуси о Шкурине: «Не следует мешать политику и спорт. Вызов в команду – честь»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная Беларуси по футболу Александр Лукашенко Политика Михаил Мархель Илья Шкурин Футбол

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал решение форварда ЦСКА Ильи Шкурина отказаться от выступлений за национальную команду, пока на посту президента Беларуси находится Александр Лукашенко.

– Илья Шкурин прислал в федерацию нашумевшее отказное письмо. Каково ваше отношение к поступку форварда?

– Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт.

Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную – честь для футболиста.

– После этого письма вы общались со Шкуриным?

– Нет, – приводит слова Мархеля Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол».

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